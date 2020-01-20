Белорусские гандболисты сыграют с испанцами на чемпионате Европы

Источник: AFP 2020

В австрийской Вене белорусы встретятся с действующим чемпионом Старого Света командой Испании (начало в 20.15). В предыдущем туре белорусская команда обыграла чехов (28:25), а испанцы были сильнее австрийцев (30:26).

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Также сегодня в группе I гандболисты Хорватии сыграют с чехами, а сборная Австрии встретится с Германией. Турнирное положение: Испания — 6 очков, Хорватия — 6, Австрия — 2, Германия — 2, Беларусь — 2, Чехия — 0.

Накануне в шведском Мальме состоялись очередные игры в группе II: Словения — Венгрия — 28:29, Исландия — Португалия — 28:25, Швеция — Норвегия — 20:23.

Положение команд: Норвегия — 6, Венгрия — 4, Словения — 4, Исландия — 2, Португалия — 2, Швеция — 0.