Белорусские гандболисты проиграли испанцам на чемпионате Европы

В австрийской Вене белорусы уступили действующему чемпиону Старого Света команде Испании — 28:37 (16:17). В начале игры белорусские гандболисты вырвались вперед — 5:2. Затем испанцы заиграли сильнее и ушли на перерыв с минимальным перевесом в счете — 17:16. Во второй половине встречи белорусы стали допускать больше ошибок и в итоге проиграли с разницей в девять мячей. Самым результативным в составе белорусов стал Никита Вайлупов, забросивший восемь мячей.

Свой заключительный матч второго группового этапа подопечные Юрия Шевцова проведут 22 января против команды Австрии.

Также сегодня в группе I гандболисты Хорватии одолели Чехию — 22:21, а позже сборная Австрии встретится с Германией. Турнирное положение: Испания — 8 очков, Хорватия — 8, Австрия — 2, Германия — 2, Беларусь — 2, Чехия — 0. Хорваты и испанцы уже обеспечили себе выход в полуфинал.

Положение команд в группе II, которая базируется в шведском Мальме: Норвегия — 6, Венгрия — 4, Словения — 4, Исландия — 2, Португалия — 2, Швеция — 0.