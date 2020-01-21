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14:06 (мск), источник: ТАСС

Анна Вяхирева признана лучшей гандболисткой мира 2019 года по версии Handball Planet

ТАСС, 21 января. Российская спортсменка Анна Вяхирева признана лучшей гандболисткой мира 2019 года по версии жюри портала Handball Planet. Об этом сообщается на странице портала.

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Источник: РИА "Новости"

По результатам голосования Вяхирева набрала 48 баллов, второе место заняла норвежка Стине Бредал Офтедал (38), третье — представительница Нидерландов Лоис Аббинг (37).

В состав жюри вошли 12 представителей СМИ, в их числе член исполкома Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Приголовкин, также в онлайн-голосовании приняли участие болельщики. Портал предложил для выбора 32 гандболистки в восьми номинациях. Вяхирева впервые была признана лучшей по версии данного портала.

Вяхиревой 24 года, она выступает за «Ростов-Дон». Россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года, бронзовым призером чемпионата мира (2019) и серебряным призером чемпионата Европы (2018).

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