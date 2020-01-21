Анна Вяхирева признана лучшей гандболисткой мира 2019 года по версии Handball Planet

В состав жюри вошли 12 представителей СМИ, в их числе член исполкома Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Приголовкин, также в онлайн-голосовании приняли участие болельщики. Портал предложил для выбора 32 гандболистки в восьми номинациях. Вяхирева впервые была признана лучшей по версии данного портала.