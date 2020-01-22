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08:19 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты завершат чемпионат Европы матчем с австрийцами

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня проведут заключительный матч чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В Вене белорусы встретятся с командой Австрии (начало в 20.15, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 2»). Оба соперника уже потеряли шансы на выход в полуфинал и поспорят лишь за 4-е место в группе I основного этапа континентального первенства.

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Также сегодня гандболисты Хорватии и Испании определят победителя группы I, а чехи встретятся со сборной Германии. Турнирное положение перед сегодняшними матчами: Испания — 8 очков, Хорватия — 8, Австрия — 2, Германия — 2, Беларусь — 2, Чехия — 0. Хорваты и испанцы уже обеспечили себе выход в полуфинал.

В группе II, которая базируется в шведском Мальме, гандболисты Норвегии обеспечили себе путевку в полуфинал, обыграв исландцев со счетом 31:28. Шведы победили венгров с результатом 24:18, а словенцы были сильнее португальцев. Сегодня здесь пройдут поединки заключительного тура: Португалия — Венгрия, Норвегия — Словения, Швеция — Исландия. Положение команд: Норвегия — 8 очков, Словения — 6, Венгрия — 4, Исландия — 2, Португалия — 2, Швеция — 2.

После завершения основного этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из двух групп.

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