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23:14 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты завершили чемпионат Европы ничьей с Австрией

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси завершили чемпионат Европы ничьей с австрийцами — 36:36, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшней встрече в австрийской Вене белорусы выигрывали почти на протяжении всего игрового времени, но в самой концовке позволили соперникам добиться ничьей.

Лучшим снайпером у белорусов стал Никита Вайлупов, забросивший 12 мячей.

На первом групповом этапе этого континентального первенства подопечные Юрия Шевцова выиграли у команд Сербии (35:30) и Черногории (36:27), но уступили Хорватии (23:31). В основном раунде белорусы победили чехов (28:25) и проиграли немцам (23:31) и испанцам (28:37).

Также сегодня гандболисты Хорватии и Испании сыграли вничью — 22:22, а позже чехи встретятся со сборной Германии. Турнирное положение в группе I сейчас таково: Испания — 9 очков (5 матчей), Хорватия — 9 (5), Германия — 4 (4), Австрия — 3 (5), Беларусь — 3 (5), Чехия — 0 (4). Хорваты и испанцы вышли в полуфинал.

В группе II, которая базируется в шведском Мальме, гандболисты Португалии победили сегодня команду Венгрии со счетом 34:26, норвежцы одолели словенцев — 33:30. В последнем матче шведские гандболисты сыграют с исландцами. Положение команд: Норвегия — 10 (5), Словения — 6 (5), Венгрия — 4 (5), Португалия — 4 (5), Швеция — 2 (4), Исландия — 2 (4). Борьбу за награды продолжат сборные Норвегии и Словении.

Полуфинальные матчи состоятся 24 января, их победители 25 января встретятся в поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзовые награды. Все оставшиеся игры пройдут в шведском Стокгольме.

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