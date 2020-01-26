Гандболисты сборной Норвегии победили словенцев и завоевали бронзу чемпионата Европы

В поединке за 3-е место с командой Словении гандболисты Норвегии сразу завладели инициативой и уверенно победили со счетом 28:20 (12:9).

Пятое итоговое место заняла сборная Германии, одолевшая соперников из Португалии со счетом 29:27 (14:13).

Сегодня в решающем поединке за золотые медали континентального первенства действующие чемпионы Старого Света гандболисты сборной Испании встретятся с командой Хорватии (начало в 18.30, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).

Гандболисты сборных Хорватии и Испании стали финалистами чемпионата ЕвропыВ первом полуфинальном поединке хорваты с огромнейшим трудом лишь в дополнительное время одолели норвежцев со счетом 29:28.