Гандболисты Испании отстояли титул чемпионов Европы

Сегодняшний финал в Стокгольме удался на славу. Поначалу доминировали хорваты, которые однажды оторвались на 3 гола. Испанцы постепенно наладили свою игру и к перерыву сумели вырваться вперед — 12:11. В начале второй половины их преимущество возросло до четырех мячей — 16:12, но затем соперники проявили бойцовский характер и за 6 минут до окончания тайма вышли в лидеры — 19:18. Однако затем испанские гандболисты снова захватили инициативу и в итоге добились победы — 22:20.