В ФГР назвали кандидатов на пост главного тренера сборной России

Источник: РИА "Новости"

В четверг состоялось заседание исполкома ФГР, на котором были подведены итоги выступления сборных на женском чемпионате мира и мужском чемпионате Европы. Мужская сборная России проиграла три матча из трех на чемпионате Европы и лишилась шансов сыграть на Олимпийских играх-2020, после чего главный тренер команды Эдуард Кокшаров подал в отставку.

«Отставка Эдуарда Кокшарова принята. Решения по новому главному тренеру нет. На следующей неделе соберемся по этому вопросу активом исполкома и тренерским советом. Мы находимся на дне, дальше падать некуда. Не позже 1 апреля мы вынуждены определиться с кадрами, в том числе и с именем главного тренера мужской сборной. Надеюсь, что не позже 1 апреля назначим, есть круг претендентов. Мы рассматриваем кандидатуры Воронина, Торгованова, Максимова и ряда иностранных тренеров. Есть еще четыре (иностранных) соискателя, но в целом их больше», — сказал Шишкарев журналистам.