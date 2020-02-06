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16:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В ФГР назвали кандидатов на пост главного тренера сборной России

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Федерация гандбола России (ФГР) рассматривает кандидатуры Льва Воронина, Дмитрия Торгованова, Владимира Максимова, а также ряда иностранных специалистов на пост главного тренера мужской сборной России, сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг состоялось заседание исполкома ФГР, на котором были подведены итоги выступления сборных на женском чемпионате мира и мужском чемпионате Европы. Мужская сборная России проиграла три матча из трех на чемпионате Европы и лишилась шансов сыграть на Олимпийских играх-2020, после чего главный тренер команды Эдуард Кокшаров подал в отставку.

«Отставка Эдуарда Кокшарова принята. Решения по новому главному тренеру нет. На следующей неделе соберемся по этому вопросу активом исполкома и тренерским советом. Мы находимся на дне, дальше падать некуда. Не позже 1 апреля мы вынуждены определиться с кадрами, в том числе и с именем главного тренера мужской сборной. Надеюсь, что не позже 1 апреля назначим, есть круг претендентов. Мы рассматриваем кандидатуры Воронина, Торгованова, Максимова и ряда иностранных тренеров. Есть еще четыре (иностранных) соискателя, но в целом их больше», — сказал Шишкарев журналистам.

«Я уже говорил с тремя состоявшимися тренерами, которые тренировали и ведущие клубы, и национальные команды. С горечью признаю, что ничем не заманишь их — ни деньгами, ни квартирами, машинами, не хотят ехать в Россию. Это тоже определенный диагноз, вот в таком состоянии мы находимся. Мы хотим, чтобы в мужскую сборную России пришел человек с горящими глазами. Будем искать такого кандидата. Нам нужен настоящий лидер, который придет не заработать имя или подкрепить материальное благополучие, а кто реально хочет сдвинуть все с мертвой точки», — добавил глава ФГР.

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