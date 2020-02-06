Глава ФГР: Пять гандболистов больше не получат вызов в сборную России
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Пять гандболистов, выступавших на чемпионате Европы, больше никогда не получат вызов в сборную России
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Пять гандболистов, выступавших на чемпионате Европы, больше никогда не получат вызов в сборную России
В четверг состоялось заседание исполкома ФГР, на котором были подведены итоги выступления национальных команд на женском чемпионате мира и мужском чемпионате Европы. Мужская сборная России проиграла три матча из трех на чемпионате Европы и лишилась шансов сыграть на Олимпийских играх-2020, после чего главный тренер команды Эдуард Кокшаров подал в отставку.
«Назвать это выступление провальным, значит, ничего не сказать. Это худшее выступление мужской сборной за все время ее существования. Разговор на исполкоме был откровенным, на личности не переходили. Главное было поставить диагноз болезни, которой болен мужской гандбол в России. У нас большие претензии к некоторым игрокам. Порядка пяти человек, которые выступали на этом чемпионате Европы, больше никогда не будут призываться в сборную России. По крайней мере, во время моего президентства точно», — сказал Шишкарев журналистам.
«Я не буду рассказывать о ком речь. У них полностью отсутствовало понятие “родина”. Выходя на площадку, они абсолютно не думали о том, что защищают честь великой страны, и воспринимали майку сборную России просто как экипировку», — добавил глава ФГР.