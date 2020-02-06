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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава ФГР: Женская сборная России — фаворит олимпийской квалификации

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Гандболистки сборной России являются безоговорочным фаворитом олимпийского квалификационного турнира, сказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

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Источник: РИА "Новости"

Женская сборная России сыграет с командами Сербии, Китая и Венгрии в олимпийском отборочном турнире, который пройдет 20—22 марта в венгерском Дьоре. Две лучшие сборные этого квартета получат олимпийские путевки.

«Теперь наша главная задача — удачно выступить на олимпийской квалификации. Никаких шапкозакидательских настроений у нас нет. Сербия и Венгрия будут биться до конца за олимпийскую путевку. Опять мы безоговорочные фавориты на турнире, но это никоим образом не должно сыграть с нами злую шутку. На подготовку к олимпийской квалификации отведена неделя сборов. Все игроки, кто выступал на чемпионате мира, в хорошей форме сейчас. Важно качественно подготовиться, и все будет в порядке», — сказал Шишкарев журналистам.

В четверг состоялось заседание исполкома ФГР, на котором были подведены итоги выступления национальных команд на женском чемпионате мира и мужском чемпионате Европы. Женская сборная России выиграла бронзу чемпионата мира. Последний раз российские гандболистки завоевывали медали на мировом первенстве в 2009 году, когда выиграли турнир.

«Выступление женской сборной России на чемпионате мира единогласно признали удовлетворительным. Был хороший профессиональный разговор. Были вопросы по выступлению сборной, потерпели обидное поражение в полуфинале (от команды Нидерландов), хотя все признавали нас фаворитом в этом матче. Но мы не спустились во время исполкома на перепалку двух величайших тренеров современности — Амброса Мартина и Евгения Трефилова. Выводы были сделаны», — отметил Шишкарев.

Также глава ФГР сообщил, что Алексей Гумянов утвержден главным тренером женской сборной России 2004 года рождения.

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