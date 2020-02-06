Гандболистки клуба «Ростов-Дон» не смогли вылететь на матч Лиги чемпионов из-за непогоды

Сообщается, что из-за снегопада был отменен рейс из Ростова-на-Дону в Москву, который был запланирован 6 февраля на 17:00 мск. По последней информации, спортсменки вылетят в Москву в ночь на 7 февраля, откуда отправятся в Будапешт.