Гандболистки клуба «Ростов-Дон» не смогли вылететь на матч Лиги чемпионов из-за непогоды
ТАСС, 6 февраля. Женский российский гандбольный клуб «Ростов-Дон» не вылетел на матч Лиги чемпионов в Будапеште в связи с отменой рейса
ТАСС, 6 февраля. Женский российский гандбольный клуб «Ростов-Дон» не вылетел на матч Лиги чемпионов в Будапеште в связи с отменой рейса
«Ростов» должен 8 февраля сыграть венгерским «Ференцварошем» в матче седьмого тура группового этапа турнира.
Сообщается, что
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице группы I, набрав в шести матчах семь очков. Всего на групповом этапе «Ростов-Дон» проведет 10 матчей, первые четыре из шести команд группы выйдут в