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18:38 (мск), источник: ТАСС

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» не смогли вылететь на матч Лиги чемпионов из-за непогоды

ТАСС, 6 февраля. Женский российский гандбольный клуб «Ростов-Дон» не вылетел на матч Лиги чемпионов в Будапеште в связи с отменой рейса из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: Страница "ВКонтакте" ЖГК "Ростов-Дон"

«Ростов» должен 8 февраля сыграть венгерским «Ференцварошем» в матче седьмого тура группового этапа турнира.

Сообщается, что из-за снегопада был отменен рейс из Ростова-на-Дону в Москву, который был запланирован 6 февраля на 17:00 мск. По последней информации, спортсменки вылетят в Москву в ночь на 7 февраля, откуда отправятся в Будапешт.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице группы I, набрав в шести матчах семь очков. Всего на групповом этапе «Ростов-Дон» проведет 10 матчей, первые четыре из шести команд группы выйдут в плей-офф.

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