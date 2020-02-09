БГК имени Мешкова победил «Мотор» в матче Лиги чемпионов

На протяжении всей встречи в Запорожье игра была равной, но в итоге все же сильнее оказались чемпионы Беларуси. Первую половину игры брестчане выиграли с минимальным преимуществом — 18:17, а после перерыва увеличили свое превосходство до трех мячей. Самым результативным у победителей стал Алексадр Шкуринский, в активе которого 10 мячей. В составе украинского чемпиона отличились белорусские гандболисты: Борис Пуховский забросил 6 мячей, у Максима Бабичева 2 точных броска. Благодаря этой победе БГК набрал 6 очков и ушел с последнего места в турнирной таблице группы В. Свой следующий матч чемпионы Беларуси проведут 15 февраля в гостях у французского «Монпелье», который в 11-м туре одолел у себя дома польский «Виве» из Кельце — 25:24.