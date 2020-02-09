БГК имени Мешкова победил «Мотор» в матче Лиги чемпионов
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил на выезде украинский «Мотор» со счетом 36:33 в матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил на выезде украинский «Мотор» со счетом 36:33 в матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На протяжении всей встречи в Запорожье игра была равной, но в итоге все же сильнее оказались чемпионы Беларуси. Первую половину игры брестчане выиграли с минимальным преимуществом — 18:17, а после перерыва увеличили свое превосходство до трех мячей. Самым результативным у победителей стал Алексадр Шкуринский, в активе которого 10 мячей. В составе украинского чемпиона отличились белорусские гандболисты: Борис Пуховский забросил 6 мячей, у Максима Бабичева 2 точных броска. Благодаря этой победе БГК набрал 6 очков и ушел с последнего места в турнирной таблице группы В. Свой следующий матч чемпионы Беларуси проведут 15 февраля в гостях у французского «Монпелье», который в 11-м туре одолел у себя дома польский «Виве» из Кельце — 25:24.
Результаты остальных встреч: «Порту» (Португалия) — «Веспрем» (Венгрия) — 24:31, «Киль» (Германия) — «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — 34:23.
Турнирное положение в группе В после 11 туров: «Киль» — 18 очков, «Веспрем» — 16, «Монпелье» — 13, «Виве» — 12, «Порту» — 10, «Вардар» — 9, БГК имени Мешкова — 6, «Мотор» — 4.
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