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15 февраля, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова проиграл в гостях «Монпелье» и потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл выездной матч 12-го тура групповового этапа Лиги чемпионов французскому «Монпелье» со счетом 26:30, и потерял шансы пробиться в плей-офф турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В начале игры брестчане выигрывали с перевесом в 2−3 мяча, но затем хозяева перехватили инициативу и заслуженно победили с разницей в 4 гола — 30:26 (16:14). Самым результативным игроком в составе БГК стал Андрей Юринок, забросивший 5 мячей.

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Свой предпоследний поединок в группе В чемпионы Беларуси проведут 22 февраля на своей арене против лидера немецкого «Киля», который в 12-м туре одолел у себя дома венгерский «Веспрем» с минимальным перевесом — 29:28.

Результаты остальных встреч 12-го тура: «Виве» (Кельце, Польша) — «Порту» (Португалия) — 30:25, «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — «Мотор» (Запорожье, Украина) — 38:28.

Турниреое положение после 12 игровых дней: «Киль» — 20 очков, «Веспрем» — 16, «Монпелье» — 15, «Виве» — 14, «Вардар» — 11, «Порту» — 10, БГК имени Мешкова — 6, «Мотор» — 4.

В плей-офф Лиги чемпионов выходят по шесть лучших команд из двух элитных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2−6-е места в группах А и В, а также две лучшие дружины из предварительных групп С и D проведут встречи 1/8 финала.

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