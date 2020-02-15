БГК имени Мешкова проиграл в гостях «Монпелье» и потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов

В начале игры брестчане выигрывали с перевесом в 2−3 мяча, но затем хозяева перехватили инициативу и заслуженно победили с разницей в 4 гола — 30:26 (16:14). Самым результативным игроком в составе БГК стал Андрей Юринок, забросивший 5 мячей.

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Свой предпоследний поединок в группе В чемпионы Беларуси проведут 22 февраля на своей арене против лидера немецкого «Киля», который в 12-м туре одолел у себя дома венгерский «Веспрем» с минимальным перевесом — 29:28.

Результаты остальных встреч 12-го тура: «Виве» (Кельце, Польша) — «Порту» (Португалия) — 30:25, «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — «Мотор» (Запорожье, Украина) — 38:28.

Турниреое положение после 12 игровых дней: «Киль» — 20 очков, «Веспрем» — 16, «Монпелье» — 15, «Виве» — 14, «Вардар» — 11, «Порту» — 10, БГК имени Мешкова — 6, «Мотор» — 4.