Европейская федерация гандбола заинтересована в проведении крупных турниров в России

Источник: РИА "Новости"

В четверг делегация EHF во главе с Видерером провела в Москве встречу с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым, генеральным директором ФГР Львом Ворониным и вице-президентом ФГР, руководителем организационного управления ОКР Игорем Степановым. В ходе встречи стороны обсудили развитие гандбола в России и Европе, возможность проведения в России крупных европейских турниров, участие российских специалистов в различных комитетах EHF, а также маркетинговые программы и сотрудничество по различным другим направлениям.

«Со стороны ОКР мы оказываем полную поддержку ФГР в организации международных турниров. Но это только один из вопросов, которыми мы занимаемся вместе. У нас большие планы по различным образовательным программам и поддержке детско-юношеского спорта», — заявил Поздняков.

Видерер подчеркнул интерес ФГР и ОКР в развитии гандбола. «Диалог с президентом ОКР Станиславом Поздняковым получился очень открытым, он обязательно поможет нам лучше понимать друг друга. Важно, чтобы в треугольнике ФГР — EHF — ОКР взаимодействовали все три стороны. Я увидел, что все заинтересованы в развитии гандбола, волнуются о будущем нашей игры — это самое важное», — заявил глава EHF.

Также Видерер подтвердил интерес EHF в проведении на территории России крупных соревнований и отметил, что считает российский гандбольный рынок перспективным. Делегация EHF 22 февраля посетит игру Лиги чемпионов между российским «Ростов-Доном» и французским «Метцем».