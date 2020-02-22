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22 февраля, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова сыграет с «Килем» в Лиге чемпионов

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проведет сегодня предпоследний матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На паркете брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси встретятся с лидером группы В немецким «Килем» (начало в 19.30, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).

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В матче первого круга гандболисты «Киля» обыграли БГК на своей арене с результатом 31:23. Для гостей сегодняшний матч не имеет турнирного значения — они уже обеспечили себе первое место и путевку в четвертьфинал чемпионской Лиги. Что касается брестчан, то у них еще есть минимальный шанс пробиться в плей-офф, но при определенных условиях. Прежде всего нужно победить сегодня «Киль», а португальскому «Порту» проиграть дома северомакедонскому «Вардару». Если это произойдет, то судьба последнего пропуска в 1/8 финала решится через неделю, 29 февраля, в Бресте в очном противостоянии БГК и «Порту».

В стартовом матче 13-го тура группы В польский «Виве» из Кельце обыграл в Запорожье украинский «Мотор» с результатом 33:26. В составе победителей лучшим снайпером стал белорус Артем Королек, забросивший 8 мячей, один гол в активе Владислава Кулеша. У проигравших Борис Пуховский отличился 4 раза, Максим Бабичев забросил 2 мяча.

Завтра венгерский «Веспрем» сыграет на своей площадке с французским «Монпелье».

Турнирное положение в группе В: «Киль» — 20 очков (12 матчей), «Веспрем» — 16 (12), «Виве» — 16 (13), «Монпелье» — 15 (12), «Вардар» — 11 (12), «Порту» — 10 (12), БГК имени Мешкова — 6 (12), «Мотор» — 4 (13).

Положение в группе А: «Барселона» (Испания) — 22 (12), «Пик» (Венгрия) — 20 (13), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 18 (12), «Фленсбург» (Германия) — 13 (13), «Ольборг» (Дания) — 13 (12), «Целе» (Словения) — 6 (12), «Эльверум» (Норвегия) — 3 (12), «Загреб» (Хорватия) — 3 (12).

В плей-офф чемпионской Лиги выходят по шесть лучших команд из двух элитных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2−6-е места в группах А и В, а также две лучшие дружины из предварительных групп С и D проведут встречи 1/8 финала.

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