Француженки грубят, наши уступают. «Ростов-Дон» проиграл «Метцу» в Лиге чемпионов
В гандболе устроили шоу на уровне футбола и ММА, но ростовская команда проиграла французским соперницам.
В гандболе устроили шоу на уровне футбола и ММА, но ростовская команда проиграла французским соперницам.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Основной раунд. Группа 1. Восьмой тур
«Ростов-Дон» — «Метц» — 23:28 (11:11)
Ключевой матч ростовчанок против «Меца» стартовал с масштабной акции фанатов. Многие болельщики в жилетах — получается этакий троллинг французской стороны. Руководители
Перфоманс получился на уровне. Фанатский сектор располагается в двух метрах от ворот, и ни один полицейский людям не мешал. Никакого ОМОНа, заборов. Могут и в гандболе у нас проходить топовые матчи с европейской атмосферой. Билеты стоят от 150 до 300 рублей. На игру были раскуплены за 10 дней до начала. Этим, конечно, не отбить 200−250-тысячные зарплаты игроков (нормальный уровень для мировых топ-клубов). Но это и не бесплатная раздача студентам и школьникам. Приходят семьями, большими компаниями. На открытии — оркестр и живое исполнение гимна турнира.
Уровень матча не отстает от боления. Все жестко, в стык. «Ростов-Дон» сразу в положении отыгрывающихся, но затем благодаря реву трибун отыгрывается. В моменты сэйвов Седойкиной кажется, что стены дворца, которому за 50, потрескивают.
Тайм заканчивается красной карточкой игроку «Меца». Против мощного легиона француженок нашим очень тяжело. Вблизи происходящее на 9-метровой линии напоминает женскую драку. В итоге за бросок мячом по лицу удаляют Канор. Кузнецову ведут под руки в раздевалку.
Во втором тайме тренер хозяек Амброс Мартин
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Француженки
24:29 — ростовчанки осложнили себе турнирную ситуацию. В
Но главный итог — не этот. Если местные власти увидят акцию, и клуб переедет в новый дворец, это будет куда важнее. Футбольный «Ростов» легко собирает аншлаги на новой арене. Будет больше такого шоу, как вчера, в непопулярных видах спорта — и гандбол, и водное, и любое другое поло найдут своего зрителя.
В конце концов, для хорошего спортивного продукта не нужен охват в виде всей страны. Достаточно сильного и активного сообщества. Наглядный пример — чемпионат России по хоккею с мячом на рубеже веков был вторым по посещаемости после футбола, хотя в Москве и Петербурге о нем почти не слышали.
Гостем матча был президент Европейской гандбольной федерации Михаэль Видерер. Уходя с матча, сказал: «В России 145 миллионов человек. Гандболу надо просто найти свою нишу».
Несколько сильных центров в регионах, желание делать шоу, а не «кабы чего не вышло» — этого вполне достаточно, чтобы начать зарабатывать. А с результатами у женского гандбола уж точно лучше, чем у нашего футбола: россиянки до июля 2020-го — действующие олимпийские чемпионки.