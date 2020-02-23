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14:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Француженки грубят, наши уступают. «Ростов-Дон» проиграл «Метцу» в Лиге чемпионов

В гандболе устроили шоу на уровне футбола и ММА, но ростовская команда проиграла французским соперницам.

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Источник: vk.com/rostovhandbal

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Основной раунд. Группа 1. Восьмой тур
«Ростов-Дон» — «Метц» — 23:28 (11:11)

  • «Ростов-Дон»: Манагарова (4), Аббинг (3), Вяхирева (3), Макеева (3), Фролова (3), Кожокарь (3)
  • «Метц»: Флиппс (5), Н’Гуан (5), Бургор (5), Ноканди (3).

Ростов-на-Дону — миллионник, город чемпионата мира с сильным футбольным клубом. Вчера здесь прошел матч недели гандбольной женской Лиги чемпионов с участием команды «Ростов-Дон». Фанатские акции, полный зал, Трефилов на трибунах, олимпийские чемпионки на площадке — клуб мирового уровня и атмосфера, которая у нас и на футболе не всегда бывает.

Ключевой матч ростовчанок против «Меца» стартовал с масштабной акции фанатов. Многие болельщики в жилетах — получается этакий троллинг французской стороны. Руководители фан-клуба сформулировали идею в разговоре с корреспондентом «СЭ» следующим образом: «Мы хотим привлечь внимание. Это не протест. Мы просим. А желтые жилеты — это такая стилизация под происходящее во Франции».

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Француженки передавили

Перфоманс получился на уровне. Фанатский сектор располагается в двух метрах от ворот, и ни один полицейский людям не мешал. Никакого ОМОНа, заборов. Могут и в гандболе у нас проходить топовые матчи с европейской атмосферой. Билеты стоят от 150 до 300 рублей. На игру были раскуплены за 10 дней до начала. Этим, конечно, не отбить 200−250-тысячные зарплаты игроков (нормальный уровень для мировых топ-клубов). Но это и не бесплатная раздача студентам и школьникам. Приходят семьями, большими компаниями. На открытии — оркестр и живое исполнение гимна турнира.

Уровень матча не отстает от боления. Все жестко, в стык. «Ростов-Дон» сразу в положении отыгрывающихся, но затем благодаря реву трибун отыгрывается. В моменты сэйвов Седойкиной кажется, что стены дворца, которому за 50, потрескивают.

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Тайм заканчивается красной карточкой игроку «Меца». Против мощного легиона француженок нашим очень тяжело. Вблизи происходящее на 9-метровой линии напоминает женскую драку. В итоге за бросок мячом по лицу удаляют Канор. Кузнецову ведут под руки в раздевалку.

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Во втором тайме тренер хозяек Амброс Мартин все-таки теряет нить игры, а «Ростов» — контакт с соперником. Уступаем «минус 4», после тайм-аута отыгрываем три мяча и не забиваем в атаке, моментально пропуская ответку. Это поворотный момент. Второй тайм-аут уже не помог. Француженки на кураже, их балканские вратари оперируют руками как мухобойками, отбивая все, что летит.

В какой-то момент на площадке близко к реальной драке. Француженка принимает Кожокарь плечом в лицо — Вяхирева выговаривает тренерской скамейке «Меца». Судье, щуплой девушке-брюнетке отчаянно улюлюкают. За 60 минут эмоций в этом матче хватит на целый игровой день КХЛ.

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Француженки все-таки передавили. На VIP-трибуне, если так можно назвать ряд бордовых кресел за деревянным бортиком, за всем наблюдает Евгений Трефилов. Судя по эмоциям — он бы наверняка сделал что-то иначе. Но в анализе дипломатичен.

24:29 — ростовчанки осложнили себе турнирную ситуацию. В плей-офф Лиги они выйти должны — но соперник в четвертьфинале будет сложнее. Возможен и венгерский «Дьер», который идет катком по всем, последние года три, как нынешний футбольный «Ливерпуль».

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Спорт в России может зарабатывать

Но главный итог — не этот. Если местные власти увидят акцию, и клуб переедет в новый дворец, это будет куда важнее. Футбольный «Ростов» легко собирает аншлаги на новой арене. Будет больше такого шоу, как вчера, в непопулярных видах спорта — и гандбол, и водное, и любое другое поло найдут своего зрителя.

В конце концов, для хорошего спортивного продукта не нужен охват в виде всей страны. Достаточно сильного и активного сообщества. Наглядный пример — чемпионат России по хоккею с мячом на рубеже веков был вторым по посещаемости после футбола, хотя в Москве и Петербурге о нем почти не слышали.

Гостем матча был президент Европейской гандбольной федерации Михаэль Видерер. Уходя с матча, сказал: «В России 145 миллионов человек. Гандболу надо просто найти свою нишу».

Несколько сильных центров в регионах, желание делать шоу, а не «кабы чего не вышло» — этого вполне достаточно, чтобы начать зарабатывать. А с результатами у женского гандбола уж точно лучше, чем у нашего футбола: россиянки до июля 2020-го — действующие олимпийские чемпионки.

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