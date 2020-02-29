БГК имени Мешкова уступил «Порту» на финише Лиги чемпионов

Хотя это поединок не имел никакого турнирного значения, обе команды стремились показать хорошую игру и выиграть. Брестчане только в самом начале вышли вперед, а затем гости полностью завладели инициативой и очень уверенно довели встречу до победы. Самым результативным в составе БГК стал словенский легионер Яка Малус, забросивший 10 мячей. В первом круге нынешнего турнира гандболисты «Порту» обыграли БГК у себя дома с результатом 27:25.

Также сегодня в группе В ее аутсайдер украинский «Мотор» проиграл в Запорожье венгерскому «Веспрему» — 22:32. В составе проигравших дважды отличился белорус Борис Пуховский. Польский «Виве» в Кельце вырвал победу у победителя группы немецкого «Киля» со счетом 32:30. У победителей 4 мяча забросил белорус Артем Королек, в активе Владислава Кулеша 1 точный бросок. Гандболисты французского «Монпелье» обыграли в Скопье северомакедонский «Вардар» со счетом 31:27.

Итоговое положение в группе В: «Киль» — 20 очков, «Веспрем» — 20, «Виве» — 18, «Монпелье» — 17, «Порту» — 14, «Вардар» — 11, БГК имени Мешкова — 8, «Мотор» — 4.

Победитель группы А испанская «Барселона» примет у себя дома венгерский «Пик» из Сегеда. В воскресенье, 1 марта здесь состоятся два заключительных поединка: «Ольборг» (Дания) — «Эльверум» (Норвегия), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Загреб» (Хорватия). Ранее немецкий «Фленсбург» победил на своей площадке словенский «Целе» — 29:26.

Положение в группе А: «Барселона» — 24 (13 матчей), «Пик» — 20 (13), «Пари Сен-Жермен» — 20 (13), «Фленсбург» — 15 (14), «Ольборг» — 13 (13), «Целе» — 6 (14), «Загреб» — 5 (13), «Эльверум» — 3 (13).