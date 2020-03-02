Определились пары плей-офф гандбольной Лиги чемпионов

Польский «Виве» из Кельце, за который играют белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш, встретится со словенским «Целе».

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В остальных двухраундовых дуэлях за выход в четвертьфинал ЛЧ сыграют:

«Динамо» (Бухарест, Румыния) — «Пари Сен-Жермен» (Франция),

«Висла» (Плоцк, Польша) — «Веспрем» (Венгрия),

«Вардар» (Скопье, Северная Македония) — «Пик» (Сегед, Венгрия),

«Порту» (Португалия) — «Ольборг» (Дания),

«Фленсбург» (Германия) — «Монпелье» (Франция).

Первые матчи за попадание в ¼ финала пройдут 18—22 марта , ответные — 25—29 апреля . Напрямую в четвертьфинал вышли победители двух предварительных групп — испанская «Барселона» и немецкий «Киль».