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10:21 (мск), источник: БЕЛТА

Определились пары плей-офф гандбольной Лиги чемпионов

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После группового этапа определились все участники первого раунда плей-офф гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Польский «Виве» из Кельце, за который играют белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш, встретится со словенским «Целе».

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В остальных двухраундовых дуэлях за выход в четвертьфинал ЛЧ сыграют:

«Динамо» (Бухарест, Румыния) — «Пари Сен-Жермен» (Франция),

«Висла» (Плоцк, Польша) — «Веспрем» (Венгрия),

«Вардар» (Скопье, Северная Македония) — «Пик» (Сегед, Венгрия),

«Порту» (Португалия) — «Ольборг» (Дания),

«Фленсбург» (Германия) — «Монпелье» (Франция).

Первые матчи за попадание в ¼ финала пройдут 18—22 марта, ответные — 25—29 апреля. Напрямую в четвертьфинал вышли победители двух предварительных групп — испанская «Барселона» и немецкий «Киль».

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова не смог пробиться в плей-офф, заняв седьмое место в группе В. Чемпионы Беларуси опередили только запорожский «Мотор». Лидер украинского чемпиона белорус Борис Пуховский забросил 74 мяча и занял второе место в списке лучших бомбардиров. Он уступил только французу Юго Деска, у которого на гол больше.

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