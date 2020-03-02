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2 марта, источник: Прессбол

Новым директором БГК стал бывший госсекретарь Совета безопасности Беларуси

Александр Межуев занял пост директора БГК имени Мешкова. К нему перейдут функции, которые в свое время были возложены на управляющую клубом Аделаиду Мешкову, передает официальный сайт брестского клуба.

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Межуев родился 11 июля 1959 года в городе Ляховичи Брестской области. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, московскую Военную академию имени М. В. Фрунзе и московскую Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Проходил службу в командных и штабных должностях: командира бригады, заместителя командующего войсками оперативного командования, начальника штаба — первого заместителя командующего оперативного командования, командующего войсками оперативного командования, начальника Главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Имеет звание генерал-майор. Был членом коллегии Министерства обороны. В 2013−15 годах Александр Межуев занимал пост государственного секретаря Совета безопасности. Награжден 20 медалями, а также Почетной грамотой Национального собрания РБ.

Пресс-служба БГК отмечает, что Александр Вениаминович не чужой человек для спорта и в частности — для гандбола. В свое время он возглавлял федерацию гандбола Брестской области и являлся одним из инициаторов создания БГК им. Мешкова.

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