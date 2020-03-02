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2 марта, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова разгромил «Пекин» в первом матче 1/8 финала SEHA-лиги

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал победу в первом матче 1/8 финала SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси разгромили гостей из китайского «Пекина» со счетом 46:26 (20:14).

Завтра в Бресте состоится повторный поединок за выход в четвертьфинал. В случае успеха в двух матчах с китайской командой БГК имени Мешкова сыграет в четвертьфинале с запорожским «Мотором». В составе чемпионов Украины выступают два белорусских гандболиста — Борис Пуховский и Максим Бабичев.

Составы остальных пар ¼ финала уже определились: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — «Нексе» (Нашице, Хорватия), «Загреб» (Хорватия) — «Татран» (Прешов, Словакия), «Веспрем» (Венгрия) — «Войводина» (Нови-Сад, Сербия).

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут с 3 по 15 марта, победители получат путевки в решающий этап турнира — «Финал четырех», который пройдет 3—5 апреля.

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