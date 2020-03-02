БГК имени Мешкова разгромил «Пекин» в первом матче 1/8 финала SEHA-лиги

Сегодня на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси разгромили гостей из китайского «Пекина» со счетом 46:26 (20:14).

Завтра в Бресте состоится повторный поединок за выход в четвертьфинал. В случае успеха в двух матчах с китайской командой БГК имени Мешкова сыграет в четвертьфинале с запорожским «Мотором». В составе чемпионов Украины выступают два белорусских гандболиста — Борис Пуховский и Максим Бабичев.