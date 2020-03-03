БГК имени Мешкова сыграет с «Пекином» в 1/8 финала SEHA-лиги

В первой игре на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» 2 марта БГК не испытал никаких проблем, разгромив гостей с разницей в 20 мячей — 46:26. Самым результативным в составе чемпионов Беларуси стал Максим Баранов, забросивший 8 мячей. Один из лидеров брестчан Никита Вайлупов 5 раз поразил ворота соперников и с 88 голами возглавляет список лучших бомбардиров SEHA-лиги.

БГК имени Мешкова разгромил «Пекин» в первом матче 1/8 финала SEHA-лигиНа паркете брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси разгромили гостей из китайского «Пекина» со счетом 46:26 (20:14).

В случае успеха по итогам двух матчей с китайской командой БГК имени Мешкова сыграет в четвертьфинале с запорожским «Мотором». В составе чемпионов Украины выступают два белорусских гандболиста — Борис Пуховский и Максим Бабичев. Составы остальных пар ¼ финала уже определились: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — «Нексе» (Нашице, Хорватия), «Загреб» (Хорватия) — «Татран» (Прешов, Словакия), «Веспрем» (Венгрия) — «Войводина» (Нови Сад, Сербия).