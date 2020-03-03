БГК имени Мешкова сыграет с «Пекином» в 1/8 финала SEHA-лиги
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня проведет на своей арене второй матч 1/8 финала
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня проведет на своей арене второй матч 1/8 финала
В первой игре на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» 2 марта БГК не испытал никаких проблем, разгромив гостей с разницей в 20 мячей — 46:26. Самым результативным в составе чемпионов Беларуси стал Максим Баранов, забросивший 8 мячей. Один из лидеров брестчан Никита Вайлупов 5 раз поразил ворота соперников и с 88 голами возглавляет список лучших бомбардиров
БГК имени Мешкова разгромил «Пекин» в первом матче 1/8 финала
В случае успеха по итогам двух матчей с китайской командой БГК имени Мешкова сыграет в четвертьфинале с запорожским «Мотором». В составе чемпионов Украины выступают два белорусских гандболиста — Борис Пуховский и Максим Бабичев. Составы остальных пар ¼ финала уже определились: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — «Нексе» (Нашице, Хорватия), «Загреб» (Хорватия) — «Татран» (Прешов, Словакия), «Веспрем» (Венгрия) — «Войводина» (Нови Сад, Сербия).
Матчи четвертьфинальной стадии пройдут с 3 по 15 марта, победители получат путевки в решающий этап турнира — «Финал четырех», который пройдет