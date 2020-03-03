БГК имени Мешкова вышел в четвертьфинал SEHA-лиги

Сегодня во втором домашнем матче 1/8 финала с китайским «Пекином» чемпионы Беларуси одержали победу со счетом 41:23 (20:11).

В первой игре на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» БГК также не испытал никаких проблем, разгромив гостей с разницей в 20 мячей — 46:26.

БГК имени Мешкова разгромил «Пекин» в первом матче 1/8 финала SEHA-лигиНа паркете брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси разгромили гостей из китайского «Пекина» со счетом 46:26 (20:14).

Один из лидеров брестчан Никита Вайлупов сегодня забросил 2 мяча и теперь с 90 голами возглавляет список лучших бомбардиров SEHA-лиги.

В двухматчевой дуэли за выход в «Финал четырех» БГК имени Мешкова 7 марта (дома) и 14 марта (в гостях) встретится с запорожским «Мотором». В составе чемпионов Украины выступают два белорусских гандболиста — Борис Пуховский и Максим Бабичев.

Составы остальных пар четвертьфинала: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — «Нексе» (Нашице, Хорватия), «Загреб» (Хорватия) — «Татран» (Прешов, Словакия), «Веспрем» (Венгрия) — «Войводина» (Нови-Сад, Сербия).