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18:22 (мск), источник: ТАСС

Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли «Ференцварош» в последнем матче группового этапа ЛЧ

ТАСС, 7 марта. Российский гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил на своей площадке венгерский «Ференцварош» со счетом 29:26 в заключительном матче основного раунда группового этапа женской Лиги чемпионов.

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Российский клуб после победы в прошлом туре стал недосягаем для идущего пятым норвежского «Кристиансенда» и с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице группы 1. «Ференцварош» идет на последнем, шестом месте, набрав 5 очков. Первое место занимает французский «Мец» (13), третьим идет датский «Эсбьерг» (11), четвертым — румынский КСМ из Бухареста (9), все клубы также обеспечили себе выход в четвертьфинал.

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В четвертьфинале сыграют лучшие четыре команды от каждой из двух групп. Окончательное место «Ростов-Дона» в таблице и соперник определятся по итогам встречи между «Эсбьергом» и «Мецем», которая пройдет 8 марта.

Первые четвертьфинальные встречи пройдут 3—5 апреля, ответные 10—12 апреля.

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