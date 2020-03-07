Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли «Ференцварош» в последнем матче группового этапа ЛЧ

Российский клуб после победы в прошлом туре стал недосягаем для идущего пятым норвежского «Кристиансенда» и с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице группы 1. «Ференцварош» идет на последнем, шестом месте, набрав 5 очков. Первое место занимает французский «Мец» (13), третьим идет датский «Эсбьерг» (11), четвертым — румынский КСМ из Бухареста (9), все клубы также обеспечили себе выход в четвертьфинал.