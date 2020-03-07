БГК имени Мешкова обыграл «Мотор» в первом матче ¼ финала SEHA-лиги
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал победу над запорожским «Мотором» в первом четвертьфинальном матче
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал победу над запорожским «Мотором» в первом четвертьфинальном матче
Сегодня чемпионы Беларуси встретили серьезное сопротивление со стороны чемпионов Украины, но в итоге все же выиграли с преимуществом в два мяча — 30:28 (16:15).
Самым результативным у победителей стал Александр Шкуринский, забросивший 6 мячей. На один гол меньше у Никиты Вайлупова, который с 95 мячами возглавляет бомбардирскую гонку
Составы остальных пар ¼ финала: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — «Нексе» (Нашице, Хорватия), «Загреб» (Хорватия) — «Татран» (Прешов, Словакия), «Веспрем» (Венгрия) — «Войводина» (Нови Сад, Сербия).
Матчи четвертьфинальной стадии пройдут с 3 по 15 марта, победители получат путевки в решающий этап турнира — «Финал четырех», который пройдет