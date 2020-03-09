Назван состав сборной Беларуси на матчи квалификации женского гандбольного ЧЕ против Косово

На учебно-тренировочный сбор вызваны 17 гандболисток:

вратари — Юлия Кунцевич, Валентина Войтулевич («Гомель»), Юлия Грацкевич («БНТУ-БЕЛАЗ»);.

полевые игроки — Наталия Котина, Ирина Дронова, Екатерина Силицкая, Татьяна Цырибко, Ирина Мокат, Кристина Ахраменко («Гомель»), Виктория Шамановская («Лада», Тольятти, Россия), Анна Ящук («Эльблонг», Польша), Диана Ильина, Наталья Василевская («Глория Бистрица», Румыния), Лилия Артюхович, Мария Коновал, Татьяна Рудковская, Валерия Гутова («БНТУ-БЕЛАЗ»).

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В резерве находятся Лилия Бурдук, Снежана Снежко («БНТУ-БЕЛАЗ»), Янина Елисеева и Анна Рябченко («Городничанка»).

С 20 марта девушки будут готовиться на базе столичного спортивного комплекса по игровым видам спорта. В матче третьего тура 3-й квалификационной группы 25 марта белоруски сыграют в Приштине с гандболистками Косово, а 29 марта примут эту команду в минском дворце спорта «Уручье».

На старте отборочного турнира белорусские гандболистки потерпели поражения от сборных Германии — 30:40 (в гостях) и Словении — 29:31 (дома). Турнирное положение после двух игровых дней: Германия — 4 очка, Словения — 4, Беларусь — 0, Косово — 0.