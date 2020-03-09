Гандболисты Беларуси сыграют с Польшей или Литвой в плей-офф ЧМ-2021
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Сборная Беларуси поспорит за путевку в финальную стадию с победителем двухраундовой дуэли между командами Польши и Литвы, которые состоятся в середине апреля. Матчи белорусов и
Составы остальных пар нокаут-раунда:
Швейцария — Исландия,
Чехия — Черногория,
Словения — Сербия,
Северная Македония — Франция,
Украина — Германия,
Австрия — Нидерланды,
Израиль/Латвия — Португалия,
Швеция — Турция/Россия,
Румыния/Босния и Герцеговина — Венгрия.
Без участия в отборочных играх на мировое первенство от Европы уже квалифицировались сборные Дании, Норвегии, Испании и Хорватии. От других континентов путевки завоевали команды Египта, Алжира, Анголы, Туниса,