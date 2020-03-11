Перенесены матчи женского отборочного турнира ЧЕ-2020 по гандболу

Как отмечается, на первую неделю июня были перенесены матчи третьего и четвертого туров отборочных соревнований, которые должны были пройти 25 и 29 марта. Под перенос попали, в том числе, встречи сборной России против команды Сербии — на выезде (25 марта) и в Краснодаре 29 марта.

При этом встречи пятого и шестого туров, которые запланированы на 27 и 31 мая, пока остаются на своих изначальных датах.