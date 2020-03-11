Перенесены матчи женского отборочного турнира ЧЕ-2020 по гандболу
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Матчи отборочного турнира женского чемпионата Европы по гандболу, которые должны были пройти в конце марта, перенесены на июнь
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Матчи отборочного турнира женского чемпионата Европы по гандболу, которые должны были пройти в конце марта, перенесены на июнь
Как отмечается, на первую неделю июня были перенесены матчи третьего и четвертого туров отборочных соревнований, которые должны были пройти 25 и 29 марта. Под перенос попали, в том числе, встречи сборной России против команды Сербии — на выезде (25 марта) и в Краснодаре 29 марта.
При этом встречи пятого и шестого туров, которые запланированы на 27 и 31 мая, пока остаются на своих изначальных датах.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным ВОЗ, новым коронавирусом в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч.