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17:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перенесены матчи женского отборочного турнира ЧЕ-2020 по гандболу

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Матчи отборочного турнира женского чемпионата Европы по гандболу, которые должны были пройти в конце марта, перенесены на июнь из-за вспышки коронавируса в Европе, сообщается на официальном сайте Европейской гандбольной федерации (EHF).

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Как отмечается, на первую неделю июня были перенесены матчи третьего и четвертого туров отборочных соревнований, которые должны были пройти 25 и 29 марта. Под перенос попали, в том числе, встречи сборной России против команды Сербии — на выезде (25 марта) и в Краснодаре 29 марта.

При этом встречи пятого и шестого туров, которые запланированы на 27 и 31 мая, пока остаются на своих изначальных датах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным ВОЗ, новым коронавирусом в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч.

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