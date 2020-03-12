БГК имени Мешкова вышел в «Финал четырех» SEHA-лиги
12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова вышел в «Финал четырех» девятого сезона
12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова вышел в «Финал четырех» девятого сезона
Сегодня в ответном четвертьфинальном поединке брестчане в Запорожье одержали уверенную победу на украинским чемпионом «Мотором» со счетом 33:28 (15:11). В первой игре, состоявшейся 4 марта в Бресте, чемпионы Беларуси выиграли с преимуществом в два мяча — 30:28.
Один из лидеров брестской дружины Никита Вайлупов сегодня 8 раз поразил ворота соперников и с 103 голами возглавляет бомбардирскую гонку
Первым участником «Финала четырех» стал хорватский «Загреб», дважды обыгравший словацкий «Татран» из Прешова — 25:21 (в гостях) и 28:16 (дома).
Составы остальных пар ¼ финала: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — «Нексе» (Нашице, Хорватия; первый матч — 31:30), «Веспрем» (Венгрия) — «Войводина» (Нови-Сад, Сербия; первый матч — 31:26). Здесь ответные встречи состоятся 14 и 15 марта.
Победители четвертьфинальной стадии получают путевки в решающий этап турнира — «Финал четырех», который пройдет
В прошлом сезоне победителями