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21:03 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова вышел в «Финал четырех» SEHA-лиги

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова вышел в «Финал четырех» девятого сезона SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в ответном четвертьфинальном поединке брестчане в Запорожье одержали уверенную победу на украинским чемпионом «Мотором» со счетом 33:28 (15:11). В первой игре, состоявшейся 4 марта в Бресте, чемпионы Беларуси выиграли с преимуществом в два мяча — 30:28.

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Один из лидеров брестской дружины Никита Вайлупов сегодня 8 раз поразил ворота соперников и с 103 голами возглавляет бомбардирскую гонку SEHA-лиги. В составе «Мотора» 7 раз отличился белорус Борис Пуховский, Максим Бабичев забросил 4 мяча.

Первым участником «Финала четырех» стал хорватский «Загреб», дважды обыгравший словацкий «Татран» из Прешова — 25:21 (в гостях) и 28:16 (дома).

Составы остальных пар ¼ финала: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — «Нексе» (Нашице, Хорватия; первый матч — 31:30), «Веспрем» (Венгрия) — «Войводина» (Нови-Сад, Сербия; первый матч — 31:26). Здесь ответные встречи состоятся 14 и 15 марта.

Победители четвертьфинальной стадии получают путевки в решающий этап турнира — «Финал четырех», который пройдет 3—5 апреля в хорватском Задаре.

В прошлом сезоне победителями SEHA-лиги стали гандболисты «Вардара», выигравшие в финальном матче у «Загреба» со счетом 26:23, БГК имени Мешкова завоевал бронзу, победив «Нексе» с результатом 24:19.

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