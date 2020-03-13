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13 марта, источник: БЕЛТА

Матчи женской гандбольной сборной Беларуси с командой Косово перенесены на июнь

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская федерация гандбола (ЕГФ) решила приостановить матчи всех турниров в связи с распространением коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Пока ЕГФ отложила игры до 12 апреля. Таким образом, отборочные встречи женского чемпионата Европы между гандболистками Беларуси и Косово, которые должны были состояться 25 марта (в Приштине) и 29 марта (в Минске) отложены. Предполагается, что они пройдут ¾ и 6/7 июня.

Ранее решение о приостановке матчей континентальных турниров принял Союз европейских футбольных ассоциаций. В ближайший вторник, 17 марта, УЕФА проведет специальную видеоконференцию с участием руководства всех 55 национальных ассоциаций Европы, во время которой будут обсуждаться дальнейшие действия в связи с распространением COVID-19.

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