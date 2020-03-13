Матчи женской гандбольной сборной Беларуси с командой Косово перенесены на июнь

Пока ЕГФ отложила игры до 12 апреля. Таким образом, отборочные встречи женского чемпионата Европы между гандболистками Беларуси и Косово, которые должны были состояться 25 марта (в Приштине) и 29 марта (в Минске) отложены. Предполагается, что они пройдут ¾ и 6/7 июня.