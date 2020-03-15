«Чеховские медведи» обыграли «Спартак» и в 10-й раз завоевали КР

Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счетом 27:24.

«Чеховские медведи» в 10-й раз в своей истории стали обладателями Кубка России. Подмосковная команда ранее завоевывала трофей в 2009—2013, 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.