«Чеховские медведи» обыграли «Спартак» и в 10-й раз завоевали КР
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли в решающем матче «Финала четырех» московский «Спартак» и стали победителями Кубка России.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли в решающем матче «Финала четырех» московский «Спартак» и стали победителями Кубка России.
Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счетом 27:24.
«Чеховские медведи» в 10-й раз в своей истории стали обладателями Кубка России. Подмосковная команда ранее завоевывала трофей в 2009—2013, 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.