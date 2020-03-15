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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Чеховские медведи» обыграли «Спартак» и в 10-й раз завоевали КР

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли в решающем матче «Финала четырех» московский «Спартак» и стали победителями Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счетом 27:24.

«Чеховские медведи» в 10-й раз в своей истории стали обладателями Кубка России. Подмосковная команда ранее завоевывала трофей в 2009—2013, 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.

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