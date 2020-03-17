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13:08 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России по гандболу приостановлен в связи с распространением коронавируса

ТАСС, 17 марта. Руководство Федерации гандбола России (ФГР) приняло решение о приостановке мужского и женского национальных чемпионатов из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что соревнования отложены до особого уведомления.

9 марта завершился предварительный этап чемпионата, по итогам которого определились все четвертьфиналисты турнира. Проведение первых двух матчей серии до двух побед было запланировано на 2 и 5 апреля. В четвертьфинале сыграют «Чеховские медведи» (Чехов) — «Динамо» (Астрахань), «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Пермские Медведи» (Пермь), «Нева» (Санкт-Петербург) — СКИФ (Краснодар), «Спартак» (Москва) — «СГАУ-Саратов».

20, 21 и 28 марта должны были пройти игры за 9−12 места турнира, где сыграют «Каустик» (Волгоград) — «Акбузат» (Уфа), «Таганрог-ЮФУ» — «Динамо» (Москва).

Чемпионом турнира с сезона-2001/02 неизменно становятся «Чеховские медведи».

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.

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