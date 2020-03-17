Чемпионат России по гандболу приостановлен в связи с распространением коронавируса

9 марта завершился предварительный этап чемпионата, по итогам которого определились все четвертьфиналисты турнира. Проведение первых двух матчей серии до двух побед было запланировано на 2 и 5 апреля. В четвертьфинале сыграют «Чеховские медведи» (Чехов) — «Динамо» (Астрахань), «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Пермские Медведи» (Пермь), «Нева» (Санкт-Петербург) — СКИФ (Краснодар), «Спартак» (Москва) — «СГАУ-Саратов».