Гандбольный клуб «Спартак» официально переименован в ЦСКА
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» перестает существовать под прежним названием и официально переименован в ЦСКА, сообщается на сайте московской гандбольной команды.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» перестает существовать под прежним названием и официально переименован в ЦСКА, сообщается на сайте московской гандбольной команды.
В заявлении «Спартака» нет упоминаний ЦСКА, но новая ссылка, где предложено следить за новостями команды, ведет на новый сайт армейского клуба. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что «Спартак» переименуют в ЦСКА, а игрокам уже сообщили о таком решении.
«Уважаемые болельщики! С 17 марта 2020 года наш клуб перестает существовать под прежним названием. Наша главная задача — это популяризация гандбола в России и повышение рейтинга российских клубов за рубежом. К сожалению, эффективно продолжать эту деятельность под брендом “Спартак” мы больше не можем. Благодарим всех болельщиков, посещавших наши домашние и выездные матчи! Наши победы всегда были и вашей заслугой тоже. И мы будем рады видеть каждого на наших трибунах, независимо от клубной принадлежности в других видах спорта», — говорится в сообщении.
Мужской гандбольный клуб «Спартак» был основан в 2017 году. В сезонах-2017/18 и 2018/19 команда стала серебряным призером чемпионата России, в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2019/20 — серебряным призером Кубка России.