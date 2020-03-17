Гандбольный клуб «Спартак» официально переименован в ЦСКА

В заявлении «Спартака» нет упоминаний ЦСКА, но новая ссылка, где предложено следить за новостями команды, ведет на новый сайт армейского клуба. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что «Спартак» переименуют в ЦСКА, а игрокам уже сообщили о таком решении.

«Уважаемые болельщики! С 17 марта 2020 года наш клуб перестает существовать под прежним названием. Наша главная задача — это популяризация гандбола в России и повышение рейтинга российских клубов за рубежом. К сожалению, эффективно продолжать эту деятельность под брендом “Спартак” мы больше не можем. Благодарим всех болельщиков, посещавших наши домашние и выездные матчи! Наши победы всегда были и вашей заслугой тоже. И мы будем рады видеть каждого на наших трибунах, независимо от клубной принадлежности в других видах спорта», — говорится в сообщении.