В гандболе «Спартак» переименовали в ЦСКА. Вот что по этому поводу думает игрок команды

Источник: РИА "Новости"

Один из лидеров мужской Суперлиги, «Спартак», эпидемию коронавируса не пережил. Можно сказать, стал первой потерей. Как только Федерация гандбола России объявила о приостановке чемпионата, двукратный серебряный призер чемпионата объявил о переименовании в ЦСКА. Вот уж поистине поразительная новость. На официальном сайте опубликован пресс-релиз со следующим текстом:

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— Наша главная задача — это популяризация гандбола в России и повышение рейтинга российских клубов за рубежом. К сожалению, эффективно продолжать эту деятельность под брендом «Спартак» мы больше не можем.

Как стало известно «СЭ», за словами об эффективности скрывается непростая ситуация в отношениях между обществом «Спартак» и гандбольным клубом. Поддержки от красно-белого общества дождаться так и не удалось, а Минобороны готово взять клуб под свое крыло. Разумеется, переименовав на свой вкус. Тем более что ЦСКА — большое имя для московского, российского и советского гандбола. В 1988 году клуб под этим именем взял Лигу чемпионов. Впоследствии, правда и его догнало переименование — он стал «Чеховскими медведями».

Но время принятия решения повергло многих в шок. Руководство клуба и гандболисты остаются на своих рабочих местах, но в команде с другим названием. Фанаты «Спартака» заполнили соцсети гневом и едкими комментариями.

Однако есть и другая сторона процесса — игроки, которые будут вынуждены продолжить выступления хотя бы из-за контрактов. О переименовании жестко высказался Константин Игропуло. «СЭ» предлагает выслушать другую сторону — правого крайнего клуба и сборной России Алексея Фокина.

Просто так из команды никто уйти не может

— Как вы лично восприняли новость?

— Конечно, стало неожиданностью. Никто в команде не предполагал таких новостей. Все были очень удивлены тому, что теперь нам предстоит играть под другими знаменами. Понятно, что игроки никак не могли повлиять на принятие этого решения. Что остается нам — быть профессионалами и продолжать выполнять свою работу, играть в гандбол.

— Готовы продолжать выступления в новой команде? Слышали ли разговоры от кого-то об уходе?

— Все-таки в нашей команде все профессионалы. У нас есть контрактные обязательства, которые нужно выполнять. Просто так из команды никто уйти не может. Если у кого-то из игроков заканчивается контракт в конце сезона, то только тогда появляется выбор: остаться в команде или не продлевать соглашение. Но в данный момент об этом даже не думаем, ведь на нас рассчитывают наши семьи, клуб, административный персонал. Мы не хотим никого подводить.

— Наверняка видели обратную связь со стороны болельщиков. Что можете им сказать?

— Вся команда, в том числе и я, следит за реакцией людей в социальных сетях. Очень обидно, что болельщики, которые нас поддерживали долгое время, брали наши автографы, пожимали руки, сейчас пишут много негатива в адрес игроков и работников команды.

Мы прекрасно понимаем, что смена названия нашей команды огорчила многих из них, но всегда нужно оставаться людьми. Мы всего лишь делаем свою работу.

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Любители гандбола болели не за бренд, а за команду из столицы

— Как думаете, поверят ли армейские болельщики в новый проект, учитывая спартаковское прошлое?

— Мы надеемся, что за нашей игрой будут продолжать следить любители гандбола, которые болели не за определенный бренд или имя, а за команду из столицы. Также мы верим, что к ним присоединится и армейская молодежь, которая интересуется спортом.

— Гандбольная история ЦСКА играет роль для вас?

— История побед армейских гандбольных команд — веха в развитии отечественного гандбола. Но чтобы победы прошлого так и не остались единственными, нам надо стремиться в будущее. Задачи амбициозные, будем думать, как добиться их выполнения.

— Финальные этапы гандбольного первенства приостановлены из-за коронавируса. Как относитесь к этому решению?

— Мне кажется, решение абсолютно правильное.

Укрепление здоровья — основа любого спорта. Но сейчас пауза необходима, чтобы предотвратить распространение вируса.

Спортивные мероприятия приостанавливают во всем мире, и российский гандбол не может оставаться в стороне, все логично.