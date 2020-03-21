Решающий этап SEHA-лиги отложен на неопределенный срок
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решающий этап
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решающий этап
Матчи «Финала четырех» должны были пройти
Пока известны два участника «Финала четырех» девятого сезона
Еще две команды, которые сыграют в решающем этапе, определятся после ответных четвертьфинальных поединков: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — «Нексе» (Нашице, Хорватия; первый матч — 31:30), «Веспрем» (Венгрия) — «Войводина» (Нови-Сад, Сербия; первый матч — 31:26). Здесь ответные встречи должны были состоятся 14 и 15 марта.
В прошлом сезоне победителями