Решающий этап SEHA-лиги отложен на неопределенный срок

Матчи «Финала четырех» должны были пройти 3—5 апреля в хорватском Задаре, но ввиду сложившейся ситуации с COVID-19 турнир отложен на неопределенный срок.

Пока известны два участника «Финала четырех» девятого сезона SEHA-лиги — Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и хорватский «Загреб». Брестчане в ¼ финала дважды переиграли украинского чемпиона запорожский «Мотор» — 30:28 (дома) и 33:28 (в гостях). Лидер атак БГК Никита Вайлупов уверенно возглавляет бомбардирскую гонку, забросив 103 мяча. Чемпионы Хорватии были сильнее словацкого «Татрана» из Прешова — 25:21 (в гостях) и 28:16 (дома).

Еще две команды, которые сыграют в решающем этапе, определятся после ответных четвертьфинальных поединков: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — «Нексе» (Нашице, Хорватия; первый матч — 31:30), «Веспрем» (Венгрия) — «Войводина» (Нови-Сад, Сербия; первый матч — 31:26). Здесь ответные встречи должны были состоятся 14 и 15 марта.