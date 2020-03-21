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12:41 (мск), источник: БЕЛТА

Решающий этап SEHA-лиги отложен на неопределенный срок

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решающий этап SEHA-лиги перенесен в связи с опасностью распространения коронавируса. Такое решение принял исполком лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матчи «Финала четырех» должны были пройти 3—5 апреля в хорватском Задаре, но ввиду сложившейся ситуации с COVID-19 турнир отложен на неопределенный срок.

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Пока известны два участника «Финала четырех» девятого сезона SEHA-лиги — Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и хорватский «Загреб». Брестчане в ¼ финала дважды переиграли украинского чемпиона запорожский «Мотор» — 30:28 (дома) и 33:28 (в гостях). Лидер атак БГК Никита Вайлупов уверенно возглавляет бомбардирскую гонку, забросив 103 мяча. Чемпионы Хорватии были сильнее словацкого «Татрана» из Прешова — 25:21 (в гостях) и 28:16 (дома).

Еще две команды, которые сыграют в решающем этапе, определятся после ответных четвертьфинальных поединков: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — «Нексе» (Нашице, Хорватия; первый матч — 31:30), «Веспрем» (Венгрия) — «Войводина» (Нови-Сад, Сербия; первый матч — 31:26). Здесь ответные встречи должны были состоятся 14 и 15 марта.

В прошлом сезоне победителями SEHA-лиги стали гандболисты «Вардара», выигравшие в финальном матче у «Загреба» со счетом 26:23, БГК имени Мешкова завоевал бронзу, победив «Нексе» с результатом 24:19.

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