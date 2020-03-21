Гандболисты минского СКА победили своих дублеров в матче чемпионата Беларуси
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи мужского чемпионата Беларуси по гандболу проходят сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи мужского чемпионата Беларуси по гандболу проходят сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них
Позже чемпион страны Брестский гандбольный клуб имени Мешкова примет на своей арене гостей из «Гомеля», а гродненский «Кронон» сыграет у себя дома с могилевским клубом «Машека». Положение команд сейчас таково: СКА — 42 очка (24 матча), БГК имени Мешкова — 40 (21), «Машека» — 17 (22),
В женском национальном первенстве завершились матчи первого этапа. По его итогам право продолжить борьбу за награды завоевали гандболистки «БНТУ-БелАЗа», «Гомеля», «Городничанки» и «Берестья».