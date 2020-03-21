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17:30 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА победили своих дублеров в матче чемпионата Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи мужского чемпионата Беларуси по гандболу проходят сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА уверенно переиграли своих младших коллег из БГУФК-СКА с результатом 38:29 (19:12).

Позже чемпион страны Брестский гандбольный клуб имени Мешкова примет на своей арене гостей из «Гомеля», а гродненский «Кронон» сыграет у себя дома с могилевским клубом «Машека». Положение команд сейчас таково: СКА — 42 очка (24 матча), БГК имени Мешкова — 40 (21), «Машека» — 17 (22), БГУФК-СКА — 15 (24), «Кронон» — 14 (22), «Гомель» — 8 (22).

В женском национальном первенстве завершились матчи первого этапа. По его итогам право продолжить борьбу за награды завоевали гандболистки «БНТУ-БелАЗа», «Гомеля», «Городничанки» и «Берестья».

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