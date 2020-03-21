БГК имени Мешкова разгромил «Гомель» в чемпионате Беларуси
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил «Гомель» в домашней встрече чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил «Гомель» в домашней встрече чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игра на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» прошла с подавляющим преимуществом чемпионов страны, которые разгромили гомельчан с разницей в 15 мячей — 49:34. Главный конкурент брестчан минский СКА также без проблем переиграл соперников из столичного
Положение команд: БГК имени Мешкова — 42 очка (22 матча), СКА — 42 (24), «Машека» — 19 (23),
В следующем туре состоится поединок главных фаворитов — гандболисты СКА примут в Минске БГК имени Мешкова. Эта встреча намечена на 28 марта.