БГК имени Мешкова разгромил «Гомель» в чемпионате Беларуси

Игра на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» прошла с подавляющим преимуществом чемпионов страны, которые разгромили гомельчан с разницей в 15 мячей — 49:34. Главный конкурент брестчан минский СКА также без проблем переиграл соперников из столичного БГУФК-СКА — 38:29. Гродненский «Кронон» у себя дома в упорной борьбе уступил могилевскому клубу «Машека» со счетом 25:27.