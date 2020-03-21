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21 марта, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова разгромил «Гомель» в чемпионате Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил «Гомель» в домашней встрече чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» прошла с подавляющим преимуществом чемпионов страны, которые разгромили гомельчан с разницей в 15 мячей — 49:34. Главный конкурент брестчан минский СКА также без проблем переиграл соперников из столичного БГУФК-СКА — 38:29. Гродненский «Кронон» у себя дома в упорной борьбе уступил могилевскому клубу «Машека» со счетом 25:27.

Положение команд: БГК имени Мешкова — 42 очка (22 матча), СКА — 42 (24), «Машека» — 19 (23), БГУФК-СКА — 15 (24), «Кронон» — 14 (24), «Гомель» — 8 (23).

В следующем туре состоится поединок главных фаворитов — гандболисты СКА примут в Минске БГК имени Мешкова. Эта встреча намечена на 28 марта.

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