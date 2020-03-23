Определились пары полуфиналистов Кубка Беларуси по гандболу

Полуфинальные матчи пройдут 22 мая, решающий поединок и встреча за бронзу состоятся 23 мая. В прошлом сезоне гандболисты СКА выиграли свой седьмой Кубок, одолев в финале БГК имени Мешкова со счетом 30:29. В игре за третье место «Гомель» был сильнее «Машеки» — 32:25. Больше других — 11 раз — обладателем Кубка становился БГК.

У женщин нынешние владелицы Кубка страны гандболистки «Гомеля» 16 мая сыграют в полуфинале с «Городничанкой», финалист прошлого сезона «БНТУ-БелАЗ» будет соперничать с «Витебчанкой». Финал и матч за 3-е место состоятся 17 мая. В прошлом финале «Гомель» переиграл «БНТУ-БелАЗ» с минимальным преимуществом — 27:26, в игре за бронзу клуб «Виктория-Берестье» победил «Городничанку» со счетом 28:24. Больше всех Кубком владели гандболистки «БНТУ-БелАЗа» — 16 раз, у «Гомеля» 4 трофея, дважды побеждала «Городничанка».