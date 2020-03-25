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16:44 (мск), источник: ТАСС

Вяхирева: Спортсмены во всем мире находятся в подвешенном состоянии из-за переноса ОИ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Спортсмены во всем мире находятся в подвешенном состоянии из-за ситуации с переносом Олимпийских игр в Токио. Об этом заявила олимпийская чемпионка, гандболистка «Ростов-Дона» россиянка Анна Вяхирева, комментарий которой ТАСС предоставила пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр в Токио на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Точные сроки проведения Олимпиады пока не определены, она должна пройти до конца лета.

«Все к этому шло, на данный момент нет никаких эмоций, состояние подвешенное, — сказала Вяхирева. — По крайней мере у нас есть информация хоть по одному турниру, и то она неконкретная. Но от спортсменов ничего не зависит, нам приходится только ждать. Поэтому ожидание — это единственное наше состояние сейчас».

«Думаю, все спортсмены расстроены из-за того, что происходит, но ничего не поделаешь. Считаю, это единственно правильное решение. Здоровье людей важнее каких-либо соревнований. Надеюсь, скоро ситуация с коронавирусом сойдет на нет и люди поправятся», — добавила спортсменка.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.

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