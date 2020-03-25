Вяхирева: Спортсмены во всем мире находятся в подвешенном состоянии из-за переноса ОИ

Источник: РИА "Новости"

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр в Токио на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Точные сроки проведения Олимпиады пока не определены, она должна пройти до конца лета.

«Все к этому шло, на данный момент нет никаких эмоций, состояние подвешенное, — сказала Вяхирева. — По крайней мере у нас есть информация хоть по одному турниру, и то она неконкретная. Но от спортсменов ничего не зависит, нам приходится только ждать. Поэтому ожидание — это единственное наше состояние сейчас».

«Думаю, все спортсмены расстроены из-за того, что происходит, но ничего не поделаешь. Считаю, это единственно правильное решение. Здоровье людей важнее каких-либо соревнований. Надеюсь, скоро ситуация с коронавирусом сойдет на нет и люди поправятся», — добавила спортсменка.