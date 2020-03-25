Вяхирева: Спортсмены во всем мире находятся в подвешенном состоянии из-за переноса ОИ
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Спортсмены во всем мире находятся в подвешенном состоянии
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Спортсмены во всем мире находятся в подвешенном состоянии
Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр в Токио на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Точные сроки проведения Олимпиады пока не определены, она должна пройти до конца лета.
«Все к этому шло, на данный момент нет никаких эмоций, состояние подвешенное, — сказала Вяхирева. — По крайней мере у нас есть информация хоть по одному турниру, и то она неконкретная. Но от спортсменов ничего не зависит, нам приходится только ждать. Поэтому ожидание — это единственное наше состояние сейчас».
«Думаю, все спортсмены расстроены
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.