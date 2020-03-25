Европейская федерация гандбола предполагает возобновить матчи в июне

13 марта все матчи под эгидой EHF были приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции. Это касалось как игр национальных сборных, так и встреч между клубами.

«В свете пандемии и принятых правительственных мер по борьбе с коронавирусом, которые имеют различия по всей Европе, нет уверенности в том, когда именно удастся возобновить матчи. Учитывая эту ситуацию, Европейская федерация гандбола взяла на себя ответственность как руководящий орган европейского гандбола и представила план соревнований для потенциального перезапуска европейского гандбольного сезона. Хотя в настоящее время он является сугубо теоретическим, план предусматривает возобновление матчей в начале июня 2020 года», — говорится в заявлении.

«Мы полностью осознаем, что реализация этого плана зависит от развития ситуации вокруг коронавируса и от соответствующих действий со стороны правительств разных стран, — сказал Михаэль Видерер, глава EHF. — Европейская федерация гандбола будет готова к возможным изменениям в плане, если в этом возникнет необходимость».