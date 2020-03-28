БГК имени Мешкова в четвертый раз обыграл гандболистов СКА
28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова уверенно обыграл минский СКА со счетом 40:32 в центральном матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова уверенно обыграл минский СКА со счетом 40:32 в центральном матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодняшняя встреча на площадке столичного дворца спорта «Уручье» в связи с коронавирусом прошла без зрителей, что негативно сказалось на игре армейцев. Лишенные поддержки своих болельщиков, подопечные Игоря Папруги не смогли на равных сражаться с командой Рауля Алонсо и уже к перерыву уступали 7 мячей — 13:20. Во второй половине гости также полностью контролировали ход матча и без проблем добились победы.
Это четвертая в сезоне виктория брестчан над своими главными конкурентами, и они практически обеспечили себе очередной чемпионский титул. Гандболисты СКА выиграли у БГК лишь однажды, и теперь фаворитам национального первенства осталось встретиться всего раз — 15 мая в Бресте. Кроме того, они могут сыграть в финале розыгрыша Кубка Беларуси, если одержат победы в полуфинальных поединках.
В еще одном сегодняшнем матче могилевский клуб «Машека» переиграл в Минске гандболистов
Положение команд: БГК имени Мешкова — 44 очка (23 матча), СКА — 42 (25), «Машека» — 21 (24),