БГК имени Мешкова в четвертый раз обыграл гандболистов СКА

Сегодняшняя встреча на площадке столичного дворца спорта «Уручье» в связи с коронавирусом прошла без зрителей, что негативно сказалось на игре армейцев. Лишенные поддержки своих болельщиков, подопечные Игоря Папруги не смогли на равных сражаться с командой Рауля Алонсо и уже к перерыву уступали 7 мячей — 13:20. Во второй половине гости также полностью контролировали ход матча и без проблем добились победы.

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Это четвертая в сезоне виктория брестчан над своими главными конкурентами, и они практически обеспечили себе очередной чемпионский титул. Гандболисты СКА выиграли у БГК лишь однажды, и теперь фаворитам национального первенства осталось встретиться всего раз — 15 мая в Бресте. Кроме того, они могут сыграть в финале розыгрыша Кубка Беларуси, если одержат победы в полуфинальных поединках.

В еще одном сегодняшнем матче могилевский клуб «Машека» переиграл в Минске гандболистов БГУФК-СКА — 32:29. Позже «Гомель» примет на своей площадке гродненский «Кронон».