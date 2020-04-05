БГК имени Мешкова разгромил гандболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси
Действующие чемпионы страны с самого начала встречи захватили инициативу, выиграв первую половину с разницей в 6 мячей — 19:13.
Действующие чемпионы страны с самого начала встречи захватили инициативу, выиграв первую половину с разницей в 6 мячей — 19:13.
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова разгромил «Гомель» со счетом 42:31 в гостевом матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионы страны с самого начала встречи захватили инициативу, выиграв первую половину с разницей в 6 мячей — 19:13. После перерыва брестчане также не испытали серьезных проблем и уверенно довели игру до победы.
Это 23-я виктория БГК в 24 проведенных поединках национального первенства. В следующем туре 22 апреля брестская команда сыграет в Могилеве против местного клуба «Машека». В этот же день
Турнирное положение: БГК — 46 очков (24 матча), СКА — 42 (25), «Машека» — 21 (24),
С понедельника 6 апреля лучшие игроки должны были отправиться в Минск на тренировочный сбор национальной дружины для подготовки к матчам