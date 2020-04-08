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8 апреля, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова подписал контракт с игроком словенской сборной Сташем Скубе

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Игрок сборной Словении Сташ Скубе будет выступать за Брестский гандбольный клуб имени Мешкова. Такая информация опубликована на официальном сайте БГК, сообщает БЕЛТА.

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Сташ Скубе выступает на позиции разыгрывающего. С Брестским гандбольным клубом он заключил двухлетний контракт.

Свою профессиональную карьеру новичок брестчан начал в словенском «Тримо», там дебютировал в еврокубках. В 2013 году гандболист перебрался в «Горенье», а через три года стал выступать за венгерский «Пик». Сейчас он защищает цвета «Вардара» (Северная Македония). В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Сташ Скубе на групповом этапе сыграл во всех 14 поединках и забросил 53 мяча.

Как сообщалось, ряды брестчан пополнят также правый полусредний Павел Пачковски (Польша) и линейный Владимир Враньеш (Босния и Герцеговина).

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