БГК имени Мешкова подписал контракт с игроком словенской сборной Сташем Скубе

Свою профессиональную карьеру новичок брестчан начал в словенском «Тримо», там дебютировал в еврокубках. В 2013 году гандболист перебрался в «Горенье», а через три года стал выступать за венгерский «Пик». Сейчас он защищает цвета «Вардара» (Северная Македония). В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Сташ Скубе на групповом этапе сыграл во всех 14 поединках и забросил 53 мяча.