Манагарова: «Ростов-Дон» сразу согласился на понижение зарплаты

«Удивительно, но вообще никто не сказал ни слова против. Написала в общий чат об этом — все согласились сразу же, в том числе иностранные игроки. Да, разговоры о том, чтобы мы доиграли сезон, ведутся. Но это ведь даже не от федерации зависит. Мы можем хотеть одно, а ситуация в мире и стране скажет совсем другое. Нужно просто ждать, когда ситуация улучшится и правительство даст нам “зеленый свет”. У нас ведь не только чемпионат страны, но и Лига чемпионов, и матчи сборной. Вопрос очень сложный и пока даже не представляю, как это всё будет выглядеть. Федерация, естественно, рассматривает разные сценарии. А нам, думаю, неправильно пока даже что-то планировать», — цитирует Манагарову сайт Олимпийского комитета России.