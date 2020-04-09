Манагарова: «Ростов-Дон» сразу согласился на понижение зарплаты

Ранее Федерация гандбола России приостановила мужской и женский чемпионаты страны и розыгрыш Кубка России в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Игроки «Ростова-Дона» отказались от 30% зарплаты на время вынужденной паузы, сложившейся из-за пандемии коронавируса.
«Удивительно, но вообще никто не сказал ни слова против. Написала в общий чат об этом — все согласились сразу же, в том числе иностранные игроки. Да, разговоры о том, чтобы мы доиграли сезон, ведутся. Но это ведь даже не от федерации зависит. Мы можем хотеть одно, а ситуация в мире и стране скажет совсем другое. Нужно просто ждать, когда ситуация улучшится и правительство даст нам “зеленый свет”. У нас ведь не только чемпионат страны, но и Лига чемпионов, и матчи сборной. Вопрос очень сложный и пока даже не представляю, как это всё будет выглядеть. Федерация, естественно, рассматривает разные сценарии. А нам, думаю, неправильно пока даже что-то планировать», — цитирует Манагарову сайт Олимпийского комитета России.
«Мы читаем новости и видим, что на сокращение зарплат идут многие клубы. Насколько я знаю от знакомых, где-то урезали зарплату на 70%, а в одной зарубежной команде игроки сейчас вообще по 800 евро в месяц получают по государственной программе, и на этом всё. Поэтому мы все решили таким образом помочь нашему клубу. Как-то даже совестно: сидишь, ничего не делаешь — за что ты будешь получать деньги? Сегодня мы войдем в положение, завтра нам пойдут навстречу — нужно ведь друг другу помогать. Тем более у нас такой замечательный клуб, который никогда нас не обижает», — сказала Манагарова.