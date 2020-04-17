Игропуло высказался о возможности приглашения Губерниева комментировать гандбол

По мнению Игропуло, российский гандбол пока не сделал серьезных шагов для привлечения внимания зрителей.
«Губерниев его комментировал, когда мы в 2008 году играли на Олимпиаде, но, видимо, это не помогло (сборная России на этом турнире дошла до четвертьфинала — прим. ТАСС), — сказал Игропуло. — Тут можно вернуться к вопросу о том, как популяризировать гандбол. Мы должны учитывать и то, что сам гандбол не готов к людям уровня Губерниева. Я не являюсь его фанатом, но та же история с переименованием “Спартака” в ЦСКА показала, что к большому вниманию гандбол в России пока не готов».
«Поэтому большой вопрос, нужен ли Губерниев российскому гандболу. Думаю, сначала надо повышать его качество. Надо понять, как двигаться одновременно и вверх, и вбок: развиваться и при этом планомерно работать на массовость. В этом плане надо действовать поэтапно», — добавил он.
Игропуло является победителем Лиги чемпионов, чемпионом России, Испании, Греции, обладателем Кубка Германии.