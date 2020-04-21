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15:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Германии досрочно завершен чемпионат страны по гандболу из-за COVID-19

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Чемпионат Германии по гандболу завершен досрочно из-за последствий пандемии коронавируса, сообщается на сайте турнира.

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Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 498 355 +75 830
Скончалось171 652 +5 417
Выздоровело658 802 +22 907
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:38 MSK, 21.04
Источник: Спорт РИА Новости

Турнир был прерван из-за коронавируса. Ранее дата возобновления чемпионата была сдвинута с 23 апреля на 16 мая.

«Наша главная задача — продолжать держать уровень заболевших на стабильно низком уровне. Мы сможем взять коронавирус под контроль только при высокой дисциплине. Конечно, мы хотели бы доиграть сезон. Мы делали все что можем, чтобы добиться этого, но пандемия коронавируса просто не позволяет этому случиться. Больше нет смысла переносить дату возобновления сезона, так как временное окно до 30 июня слишком маленькое, чтобы у спортсменов был шанс подготовиться к тяжелым играм. Риск травм был бы слишком высок. Поэтому завершение сезона очень горькое решение, но альтернативы нет», — заявил глава лиги Уве Швенкер.

Чемпионом на основе специальной системы расчетов был признан «Киль», который лидировал в турнирной таблице с 44 очками после 26 матчей на момент приостановки сезона. Второе место занял «Фленсбург-Хандевитт». Команд, которые вылетят из первой гандбольной бундеслиги, в этом сезоне не будет, поэтому в следующем сезоне в турнире сыграют 20 клубов вместо 18.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 160 тысяч человек скончались. По состоянию на вторник в Германии подтверждено более 140 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 4,6 тысячи человек скончались.

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