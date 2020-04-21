В Германии досрочно завершен чемпионат страны по гандболу из-за COVID-19

«Наша главная задача — продолжать держать уровень заболевших на стабильно низком уровне. Мы сможем взять коронавирус под контроль только при высокой дисциплине. Конечно, мы хотели бы доиграть сезон. Мы делали все что можем, чтобы добиться этого, но пандемия коронавируса просто не позволяет этому случиться. Больше нет смысла переносить дату возобновления сезона, так как временное окно до 30 июня слишком маленькое, чтобы у спортсменов был шанс подготовиться к тяжелым играм. Риск травм был бы слишком высок. Поэтому завершение сезона очень горькое решение, но альтернативы нет», — заявил глава лиги Уве Швенкер.