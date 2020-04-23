Фавориты гандбольного чемпионата Беларуси победили в матчах очередного тура
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После небольшого перерыва возобновились матчи мужского гандбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После небольшого перерыва возобновились матчи мужского гандбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий чемпион и лидер нынешнего первенства Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в Могилеве без проблем переиграл «Машеку» со счетом 35:19 (16:12). В составе победителей самыми результативными стали Никита Вайлупов и Максим Баранов, забросившие по 5 мячей, у хозяев Максим Цыганков отличился 4 раза.
Положение команд сейчас таково: БГК имени Мешкова — 48 очков (25 матчей), СКА — 44 (26), «Машека» — 21 (25),
Список лучших бомбардиров возглавляет Максим Несвадьба («Кронон»), забросивший 167 мячей.
Очередные встречи состоятся 25 апреля: столичный