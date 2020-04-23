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12:02 (мск), источник: БЕЛТА

Фавориты гандбольного чемпионата Беларуси победили в матчах очередного тура

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После небольшого перерыва возобновились матчи мужского гандбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующий чемпион и лидер нынешнего первенства Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в Могилеве без проблем переиграл «Машеку» со счетом 35:19 (16:12). В составе победителей самыми результативными стали Никита Вайлупов и Максим Баранов, забросившие по 5 мячей, у хозяев Максим Цыганков отличился 4 раза.

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Вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА не без труда обыграли на своей площадке гостей из «Гомеля» — 33:27 (17:10). Хозяева довольно уверенно лидировали, и хотя за 10 минут до конца встречи соперники сумели сравнять счет, в итоге армейцы все же победили. Лучшим снайпером СКА стал Юлиан Гирик, 9 раз поражавший ворота соперников. У гомельчан по 8 мячей в свой актив записали Дмитрий Смоликов и Сергей Орловский.

Положение команд сейчас таково: БГК имени Мешкова — 48 очков (25 матчей), СКА — 44 (26), «Машека» — 21 (25), БГУФК-СКА (Минск) — 15 (25), «Кронон» (Гродно) — 14 (25), «Гомель» — 10 (26).

Список лучших бомбардиров возглавляет Максим Несвадьба («Кронон»), забросивший 167 мячей.

Очередные встречи состоятся 25 апреля: столичный БГУФК-СКА примет гандболистов «Гомеля», в Могилеве «Машека» встретится с «Крононом».

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