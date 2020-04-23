Фавориты гандбольного чемпионата Беларуси победили в матчах очередного тура

Действующий чемпион и лидер нынешнего первенства Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в Могилеве без проблем переиграл «Машеку» со счетом 35:19 (16:12). В составе победителей самыми результативными стали Никита Вайлупов и Максим Баранов, забросившие по 5 мячей, у хозяев Максим Цыганков отличился 4 раза.

Вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА не без труда обыграли на своей площадке гостей из «Гомеля» — 33:27 (17:10). Хозяева довольно уверенно лидировали, и хотя за 10 минут до конца встречи соперники сумели сравнять счет, в итоге армейцы все же победили. Лучшим снайпером СКА стал Юлиан Гирик, 9 раз поражавший ворота соперников. У гомельчан по 8 мячей в свой актив записали Дмитрий Смоликов и Сергей Орловский.