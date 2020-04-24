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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские гандболисты лишились шансов отобраться на ЧМ

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы завоевать путевку на чемпионат мира 2021 года после того, как оставшиеся матчи европейского квалификационного турнира были отменены из-за коронавируса.

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Источник: Спорт РИА Новости

Исполком Европейской гандбольной федерации (EHF) принял решение об отмене игр квалификационного турнира, в котором участвует сборной России, сообщается на сайте EHF.

Как отмечается в сообщении, список европейских команд-участниц мирового первенства определен на основании результатов выступления на чемпионате Европы-2020, где россияне заняли 22-е место.

На чемпионате мира от Европы выступят следующие команды: Дания, Словения, Германия, Португалия, Швеция, Австрия, Венгрия, Белоруссия, Исландия, Чехия, Франция, Испания, Хорватия и Норвегия.

Международная федерация гандбола (IHF) в январе сообщила, что две команды получат специальные приглашения (wild card) для участия в чемпионате мира.

Сборная России должна была сыграть с командой Турции в квалификационном турнире.

Чемпионат мира по гандболу пройдет в январе в Египте.

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