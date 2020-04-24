Российские гандболисты лишились шансов отобраться на ЧМ

Источник: Спорт РИА Новости

Исполком Европейской гандбольной федерации (EHF) принял решение об отмене игр квалификационного турнира, в котором участвует сборной России, сообщается на сайте EHF.

Как отмечается в сообщении, список европейских команд-участниц мирового первенства определен на основании результатов выступления на чемпионате Европы-2020, где россияне заняли 22-е место.

На чемпионате мира от Европы выступят следующие команды: Дания, Словения, Германия, Португалия, Швеция, Австрия, Венгрия, Белоруссия, Исландия, Чехия, Франция, Испания, Хорватия и Норвегия.

Международная федерация гандбола (IHF) в январе сообщила, что две команды получат специальные приглашения (wild card) для участия в чемпионате мира.

Сборная России должна была сыграть с командой Турции в квалификационном турнире.