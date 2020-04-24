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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские гандболистки досрочно вышли на ЧЕ, матчи квалификации отменены

Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, матчи квалификационного раунда отменены из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Европейской федерации гандбола (EHF).

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что кроме россиянок на турнир пробились сборные Франции, Нидерландов, Румынии, Швеции, Венгрии, Черногории, Германии, Сербии, Испании, Словении, Польши, Чехии и Хорватии. Команды получили путевки согласно результатам, показанным на ЧЕ-2018. Сборные Норвегии и Дании квалифицировались как хозяйки турнира.

Жеребьевка финальной стадии ЧЕ-2020, который запланирован на 3—20 декабря, пройдет 18 июня в Вене.

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