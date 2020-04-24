Российские гандболистки досрочно вышли на ЧЕ, матчи квалификации отменены
Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, матчи квалификационного раунда отменены
Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, матчи квалификационного раунда отменены
Отмечается, что кроме россиянок на турнир пробились сборные Франции, Нидерландов, Румынии, Швеции, Венгрии, Черногории, Германии, Сербии, Испании, Словении, Польши, Чехии и Хорватии. Команды получили путевки согласно результатам, показанным на ЧЕ-2018. Сборные Норвегии и Дании квалифицировались как хозяйки турнира.
Жеребьевка финальной стадии ЧЕ-2020, который запланирован на