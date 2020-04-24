Белорусские гандболисты получили право сыграть на ЧМ-2021

В связи с пандемией коронавируса ЕГФ решила отменить проведение матчей плей-офф к мировому первенству, которые были намечены на лето текущего года. Команда Юрия Шевцова за выход на ЧМ-2021 должна была поспорить с победителем пары Польша — Литва. Кроме белорусов путевки в финальную часть планетарного форума получили команды Германии, Венгрии, Австрии, Швеции, Франции, Чехии, Словении, Португалии, Чехии и Исландии. Ранее право сыграть в финале ЧМ от Европы завоевали гандболисты Дании, Норвегии, Испании и Хорватии. 37-й по счету мужской чемпионат мира по гандболу пройдет на аренах Египта в январе 2021 года с участием 32 команд.