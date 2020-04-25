В Могилеве и Минске пройдут матчи гандбольного чемпионата Беларуси
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи пройдут сегодня на мужском гандбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи пройдут сегодня на мужском гандбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них в 14.30 на паркете могилевского спорткомплекса «Олимпиец» гандболисты местного клуба «Машека» встретятся с гродненским «Крононом». На этой неделе могилевчане по всем статьям уступили на своей арене действующему чемпиону и лидеру нынешнего первенства Брестскому гандбольному клубу имени Мешкова со счетом 19:35.
В другом сегодняшнем поединке в 15.00 в столичном Доме гандбола
Турнирное положение: БГК имени Мешкова — 48 очков (25 матчей), СКА — 44 (26), «Машека» — 21 (25),
Список лучших бомбардиров возглавляет Максим Несвадьба («Кронон»), забросивший 167 мячей.
После первого этапа женского чемпионата положение команд таково: «Гомель» — 45 очков,