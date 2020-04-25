В Могилеве и Минске пройдут матчи гандбольного чемпионата Беларуси

В первом из них в 14.30 на паркете могилевского спорткомплекса «Олимпиец» гандболисты местного клуба «Машека» встретятся с гродненским «Крононом». На этой неделе могилевчане по всем статьям уступили на своей арене действующему чемпиону и лидеру нынешнего первенства Брестскому гандбольному клубу имени Мешкова со счетом 19:35.

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В другом сегодняшнем поединке в 15.00 в столичном Доме гандбола БГУФК-СКА примет гостей из «Гомеля». В минувшую среду гомельчане на этой же площадке дали настоящий бой вице-чемпионам страны гандболистам минского СКА, но все же проиграли — 27:33.

Турнирное положение: БГК имени Мешкова — 48 очков (25 матчей), СКА — 44 (26), «Машека» — 21 (25), БГУФК-СКА (Минск) — 15 (25), «Кронон» (Гродно) — 14 (25), «Гомель» — 10 (26).

Список лучших бомбардиров возглавляет Максим Несвадьба («Кронон»), забросивший 167 мячей.